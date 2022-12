Livevideo til alarmcentralen skal redde liv

Hvis den sundhedsfaglige medarbejder, der tager telefonen, vurderer, at video kan være en hjælp, er det muligt at sende en sms med et link til den borger, der har kontaktet alarmcentralen.

Det kan for eksempel være for at for at vise tilstanden for en tilskadekommen person. Med en videoforbindelse kan borgeren instrueres i, hvordan denne bedst muligt hjælper den tilskadekomne.

Sørge for den rette hjælp

Den sundhedsfaglige medarbejder kan også bruge videoen til at vurdere, hvor alvorlig situationen er og dermed sende den rigtige hjælp.

- Det er tilfredsstillende, at alle fem regioner nu benytter de teknologiske muligheder, når næsten alle borgere har en smartphone.

- Det kan i sidste ende redde liv samtidig med, at vi bruger sundhedsvæsnets ressourcer bedst muligt, siger 2. næstformand i Danske Regioner, Lars Gaardhøj, i pressemeddelelsen.

Gode erfaringer

Nogle regioner har allerede implementeret videoforbindelsen. Her viser en opgørelse fra to af dem, at video bliver brugt ved seks procent af opkaldene til 112.

Opkaldene bruges blandt andet, når der er tale om hjertestop, trafikulykker og hvor en patient har uklare symptomer.

- I de situationer er det godt, at videoer kan give mere klarhed. Derfor er det tilfredsstillende, at alle fem regioner nu på den måde hurtigt og målrettet bruger livevideoer, siger Lars Gaardhøj.

Ifølge Danske Regioner har borgerne været positivt stemt over muligheden for video.

En undersøgelse fra Region Hovedstaden viser desuden, at videoen ved halvdelen af opkaldene har bidraget til, at medarbejderne har fået en mere nuanceret opfattelse af patientens tilstand - og derfor bedre har kunnet yde den rigtige hjælp.