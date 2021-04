I dag går regionerne til generalprøve i storskala-vaccination

Mandag skal vaccinationssystemet stå sin prøve for at finde ud af, om regeringens mål kan indfris, når Danmark begynder at modtage større ugentlige leverancer af vacciner mod covid-19.

22.000 skal vaccineres i Region Midtjylland

Det bliver i dag vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna, der bliver brugt i vaccinationsræset. Vaccinen fra AstraZeneca er sat midlertidigt i bero, efter at den er blevet sat i forbindelse med nogle sjældne, men alvorlige blodpropper.

I alt skal flere end 101.00 vaccineres mandag.

Det forskelligt, hvor mange de enkelte regionerne skal vaccinere.

Her i Region Midtjylland er det 22.000, der skal stikkes i armen.



Det er mere end en fordobling af det antal, der den 26. februar blev vaccineret i regionen. Her fik 9.200 stikket.

Nedenfor kan du se, hvor mange der skal vaccineres i din kommune i dag.