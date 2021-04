Stor generalprøve: 100.000 skal stikkes på én dag

- Det er vores anden storskala-vaccinedag. Vi gør det for at opruste til den kommende tid, hvor leveranceplanerne viser, at vi skal være klar til at modtage større leverancer, skriver han.

26. februar var regionerne gennem en lignende generalprøve - dog i noget mindre skala - hvor omkring 35.000 blev vaccineret på en dag.

Det er indtil videre den dag med flest vaccinestik på én dag i Danmark. Nu skal omtrent tre gange så mange igennem systemet.

20.000 skal vaccineres i Region Midtjylland

Det forskelligt, hvor mange de enkelte regionerne skal vaccinere.

Her i Region Midtjylland er det 20.000, der mandag skal stikkes i armen.

Det er mere end en fordobling af det antal, der den 26. februar blev vaccineret i regionen. Her fik 9.200 stikket.