Frygter trusler under blodprøver: - Der er sket en forråelse

Kompleks opgave at løse

Danske Regioner har sendt et skrifligt svar på kritikken og fortæller, at pseudonymiserings-projektet er 'komplekst'.

'I første omgang etableres der mulighed for pseudonymisering i patientjournaler og logoplysninger på sundhed.dk og i MinSundhed appen. Løsningen gør, at medarbejdere i sundhedsvæsenet fremstår pseudonymiset for borgeren, når den aktiveres. Regionerne har nedsat et projekt, der skal sikre, at løsningen udvikles, og at der etableres regler, retningslinjer og processer for pseudonymisering. Løsningen forventes implementeret i løbet af 2024.'

Men Karin Vestergaard fra Danske Bioanalytikere mener, at alle medarbejdere selv skal have mulighed for at bestemme, om de vil bære deres fulde navn på navneskiltet.



- Det er ikke nok at indføre pseudonymisering som en mulighed. For hvis patienterne skal screenes, vil man måske nok kunne fange nogle af de retspsykiatriske patienter, men de patienter, som bioanalytikerne møder i ambulatorierne, vil ikke blive opdaget i sådan en screening, siger hun.

Hun mener i stedet, at den enkelte medarbejder skal have lov til at bestemme, om vedkommende vil bære sit fulde navn på navneskiltet eller ej.

- Vi er nødt til at passe bedre på vores personale, siger hun.