Den østjyske Lægaard glæder sig over opmærksomheden

Arne Lægaard - stadig den østjyske - kan godt mærke, at der er kommet noget opmærksomhed om hans person.

- Folk har en smil på læben over det, og jeg har fået meget positiv respons på historien, fortæller han.

Når danskerne i Region Midtjylland går i stemmeboksen den 16. november, vil der stå Arne Lægaard to gange under partiet Venstre. Men der vil samtidig stå kandidatens tilhørssted. Altså vil der stå Galten ud for den østjyske Arne, mens der vil stå Holstebro ud for den vestjyske. I stemmeboksen sætter man et kryds, så det bør ikke give problemer.

Udfordringen har været brevstemmerne. Hvis man brevstemmer, skal man nemlig skrive kandidatens navn og listenummer - og ikke andet - for at afgive en gyldig stemme. Derfor kan man ikke adskille de to kandidater på den måde.

Det har nu fået Indenrigs- og Boligministeriet til at sende en vejledning ud til alle kommuner i regionen. Det er nemlig sådan, at en brevstemme ikke må indeholde andet end navn og/eller liste-bogstav for at være gældende. Formulering lyder: "En brevstemmeseddel, hvorpå der ud over en officiel eller uofficiel bogstavbetegnelse, listebetegnelse eller kandidatnavn (personnavn) er påført påskrift af nogen art, er ugyldig".

Ministeriet kalder Arne-situationen for helt ekstraordinær, og derfor bliver reglerne en smule anderledes, hvis man vil stemme på en Arne Lægaard til regionsrådsvalget.