Halløj på stemmesedlen: Arne Lægaard og Arne Lægaard stiller op for samme parti

Pudsigt nok er det ikke første gang, at de to gange Arne Lægaard figurerer samtidig som kandidater, for i 2001 kunne man også sætte kryds ved dem, men dengang dog i to kommuner.

Holstebro-Arne var nemlig opstillet i Holstebro Kommune, hvor han også blev borgmester frem til 2010, mens Skanderborg-Arne dengang var opstillet i Struer Kommune og ikke blev valgt.

Det gav en del morskab i det vestjyske, at to kandidater bar det samme navn, og det gør det nok også denne gang, hvor de endda figurerer på samme stemmeseddel, hvilket har sat tanker i gang hos Skanderborg-Arne.



- Jeg vidste det godt på forhånd, og det var en af mine overvejelser, om det her ville give forvirring.

Problem ved brevstemmer

På stemmesedlen vil kandidaternes hjemkommune fremgå efter navnet, så vælgerne har en chance for at skelne mellem de to Arner.

Hvis man til gengæld vil brevstemme på en af de to kandidater, skal man selv sørge for at tilføje kommunen, så der ikke er tvivl om, hvem man ønsker at give sit kryds.

- Vi har spurgt juristerne hos Region Midtjylland, hvad der sker, hvis man ikke tilføjer kommunenavnet efter Arne Lægaard. Svaret er, at man så ikke kan afgøre, hvem der er stemt på. Brevstemmen tæller derfor kun som en listestemme på Venstre – og ikke som en personlig stemme på en af de to kandidater, siger formanden for Venstre i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, i en pressemeddelelse.

Arne Lægaard - og det er stadig ham fra Holstebro - siger, at han er overrasket over, at systemet ikke har taget højde for muligheden for navnesammenfald ved brevstemmerne.

- Nu var der ikke så mange brevstemmer i Holstebro ved sidste valg, men der ligger da en opgave i at få fortalt folk, at de skal huske at skrive kommunenavnet på brevstemmerne, siger han.

Lægaard fra Holstebro siger, at han personligt ikke kender Lægaard fra Skanderborg.

- Men jeg ved, hvem han er, for han stammer vist fra Hjerm, siger Arne Lægaard fra Holstebro.

Dagbladet Holstebro-Struer skriver i øvrigt, at der i hele landet kun er tre personer ved navn Arne Lægaard.