Video: Regnbuefest fyldte gaderne

Hundredvis af glade mennesker gik lørdag igennem Randers midtby for at hylde mangfoldigheden og LGBT+-miljøet.

Det var første nogensinde, at der blev holdt pride i Randers.

Arrangementet startede ude foran Sankt Mortens Kirken, hvorefter optoget gik samlet igennem byen til forskellige workshops.

Optoget sluttede på Jens Otto Krags Plads, hvor der var både musikere, Drag-queens og taler.

Vil gøre op med mistrivsel

En pride for personer fra LGBT+-miljøet er efterhånden ikke noget særsyn rundt om i Danmark.

Men i Randers var det første gang - og her er forperson for Randers Regnbuen, Sara Schlüter, stolt af, at det lykkedes.

- Vi skal gøre bugt med mistrivslen blandt dem, der føler sig udenfor. Det gør vi ved, at de får at se andre, som de kan spejle sig i. Det savnede jer selv i mine teenageår, fortalte Sara Schlüter til TV2 Østjylland tilbage i maj, da arrangementet blev offentliggjort.