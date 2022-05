VIDEO: Smil, kærlighed og regnbueflag til Pride i Aarhus

Blandt de mange deltagende var Mischa Hansen fra Aarhus, der var meget tydelig om, hvorfor der er brug for et Pride-optog:

- For at fejre mangfoldigheden, at være gay og for at fejre resten af LGBT-miljøet og markere, at vi er her. Der skal stadig gøres opmærksom på de rettigheder, vi mangler, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han nævner selv, at han så sent som fredag blev råbt ad på gaden, og at han i øvrigt mener, at vi skal kæmpe for LGBT-gruppernes rettigheder uden for Danmarks grænser.