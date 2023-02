Var succes i tv-program: Nu er hun gået konkurs

Det var med tunge skridt, at Lisbeth Grove Mikkelsen fredag i sidste uge tog turen til retten i Randers for at indgive konkursbegæring af sin lampevirksomhed Wallpipe.

Corona, en halv million kroner hun aldrig så skyggen af efter en verdensudstilling i Dubai og krigen i Ukraine. Det er grundene til, at hun i dag står uden arbejde og virksomhed.