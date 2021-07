Vanvidsbilist anholdt: Kørte over 100 kilometer i timen gennem by

En ung mand er natten til søndag blevet anholdt i Randers, efter at en patruljevogn måtte jagte ham gennem byens gader med over 100 kilometer i timen.

Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Stig Heidemann tidligt søndag morgen.

- Vi har en tilfældig patrulje kørende i Randers by, som på et tidspunkt vil tjekke en bil, de passerer på vejen. Så de vender rundt og aktiverer deres udrykningssignal, og så tager fanden ellers ved den her fører af bilen.