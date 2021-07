Undring over spidskandidats exit: Ligger der mere bag?

Det deler vandene både i og uden for den politiske del af Randers, at Venstres spidskandidat, Christian Brøns, onsdag har meddelt, at han trækker sig fra stemmesedlen kort før kommunalvalget med en usund kultur i Randers Kommune som årsag.



Flere lokale politikere er ærgerlige, men også forundrede.



- Det kom som en stor overraskelse for mig, fordi jeg jo kender Christian som et meget målrettet og ihærdigt menneske og politisk dygtigt, så ja, jeg havde egentlig opfattelsen af, at det var hans store drøm at tage borgmestertaburetten næste gang, så det kom som et stort chok, siger Louise Brown, der er spidskandidat for Liberal Alliance i Randers Kommune.