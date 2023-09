Træning hjælper veteraner i køen i Netto

Rasmus Wolf Møller har været udsendt som soldat to gange til Afghanistan i 2007 og 2012.

Begge gange er han kommet hjem med ar på sjælen, og som mange andre veteraner kommet hjem med en PTSD-diagnose i rygsækken.

Dårlig søvn og hukommelse, mareridt og koncentrationsbesvær er noget af det, de PTSD-ramte soldater må kæmpe med, når de kommer hjem.

Derfor har det været et kærkomment tilbud, da cross fit-centret Training Ground i Randers tilbød gratis træning for veteranerne.

Det har nemlig hjulpet ham til at håndtere sygdommen.

- Jeg har givet noget af mig selv gennem Forsvaret, og det er der nogle herude i træningscentret, der anerkender. Og det er en fantastisk ting at gøre, siger Rasmus Wolf Møller.

- Man er veteraner sammen uden at tale for meget død og ødelæggelse, så det er lige at vende nogle småting. Og så ved man, at der er andre, der har det på samme måde.

Især romaskinen har hjulpet ham til at kontrollere vejrtrækningen, når panikken rammer i køen i Netto.