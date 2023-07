Unik ferie giver veteraner overskud til sommerhygge

Det har man forsøgt at imødekomme med familiecamp for psykisk skadede veteraner, der i disse dage afholdes i Virklund ved Silkeborg.

Der er nok at tage stilling til, når der skal planlægges ferie. Derfor må mange veteraner sande, at overskuddet ikke er til ferie.

Her er 150 deltagere fra familier med veteraner samlet til fem dage med et væld af aktiviteter.

- Vi oplever, at vi gør en forskel for familier, der ikke selv har mulighed for at planlægge en sommerferie, forklarer frivillig projektleder Bente Bødker Jensen.