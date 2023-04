Tiltalt for at snyde over 100 gange på Marketplace

Den 27-årige, der bliver fremstillet i grundlovsforhør, er sigtet for over 100 tilfælde af bedrageri og dokumentfalsk.

Den sigtede har blandt andet solgt varer på Facebook Marketplace, men efter køberne havde overført penge til ham, fik personerne aldrig deres varer.

- Den tiltalte er anklaget for at have solgt bøger, legetøj og pokemonkort. Derudover en del øvrigt i de i alt 100 forskellige forhold, siger kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi Emil Enemark Sørensen.

Derudover har den 27-årig også forsøgt sig med at snyde i flere butikker. Her har han fremvist en kvittering for en vare, som han bad om at få pengene tilbage for. Men den 27-årige havde angiveligt aldrig købt varen i butikken.

Den 27-årige blev anholdt tirsdag og fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.