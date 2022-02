Teenagepige befamlet på åben gade

Så du noget?

Lørdag aften blev en bare 16 år gammel pige udsat for en blufærdighedskrænkelse i det centrale Randers.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Hændelsen fandt sted kort før midnat lørdag aften, efter den 16-årige havde været i biografen med sin veninde.

De stod på gaden Dytmærsken og ventede på, at venindens far skulle hente dem, da en fremmed mand pludselig steg ud af sin bil og begyndte at tale til den 16-årige.