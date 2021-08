Taget på fersk gerning: Randrusianere sniffede kokain i baggårdene

Sniffer i baggårde

Politiet beskriver blandt andet, hvordan de flere gange tog unge mænd på fersk gerning i at sniffe eller gøre klar til at indtage kokain og amfetamin i forskellige baggårde i bymidten. En praksis, som ikke er ukendt for politiet.

- Det er desværre ikke unormalt, at specialpatruljen finder unge mænd sniffe stoffer i baggårdene i Randers, siger Jakob Christiansen.

Blandt de sigtede tæller politiet også to 15-årige, som var i besiddelse af hash, ligesom et par 17-årige havde kokain på sig.

En 25-årig mand blev også visiteret, ligesom den bil, han befandt sig, i blev ransaget, og her fandt politiet både poser med hash og kokain, men også nogle tusinde kroner i kontanter samt en digitalvægt. Politiet konkluderede derfor, at han ikke bare var i besiddelse af stoffer til eget brug, men havde dem med henblik på salg, hvorfor han blev sigtet for det.