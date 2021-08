Tre mænd viftede med hardballgevær på legeplads

Geværet viste sig at være et hardballgevær med kikkertsigte, som mændene erkendte, at de havde siddet og peget og leget med udenfor uden at tænke sig om.

Efter at have foretaget flere afhøringer og gennemgået videoovervågning blev de tre mænd sigtet for at forstyrre den offentlige orden, hvorefter de blev løsladt.

Den 42-årige nåede dog også at blive sigtet for overtrædelse af knivloven, da betjentene fandt en kniv i hans sko, da de visiterede ham.