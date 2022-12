Stort vejarbejde trækker ud på grund af frost

Det har stået på siden sommeren, det omfattende vejarbejde på Havnegade i Randers. Nu er der sat en midlertidig stopper for det. Det kolde vejr betyder nemlig, at det ikke er muligt at færdiggøre det. Det meddeler Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Planen var, at arbejdet skulle være færdigt før jul, men det er umuligt at lave en ordentlig flisebelægning på grund af kulden.

- Problemet er, at jorden udvider sig, når den er frossen, og hvis vi lægger stenene nu, vil de komme til at ligge hulter til bulter, når det tør igen, forklarer projektansvarlig Thomas Langballe i pressemeddelelsen.

Midlertidige løsninger

På trods af udfordringerne, vil det ifølge Randers Kommune ikke betyde, at trafikanter må leve længere tid med indsnævringer af vejen, som tidligere er blevet kritiseret af en kørelærer for at være farlige. En række midlertidige løsninger sættes i spil.

Inden jul forsvinder indsnævringen til et spor i begge retninger således, så vejen igen bliver fuldt farbar, lyder det i pressemeddelelsen.



Desuden åbner den nye dobbeltrettede cykelsti langs Tørvebryggen, ligesom signalreguleringen ved den nye stikrydsning bliver sat i drift. På den måde kan cyklister og gående få mulighed for at krydse vejen sikkert, lyder det i meddelelsen.

- Vi havde selvfølgelig håbet, at vi kunne blive helt færdige som planlagt, men vejret kan vi ikke styre. I stedet gør vi, hvad vi kan for at trafikken ikke bliver generet unødigt af forsinkelsen, siger Thomas Langballe.

Ujævn asfalt

Den næste uges tid bliver brugt på at lægge midlertidig asfalt og klaregøre krydset. Ifølge projektlederen skal man være opmærksom på, at asfalten ikke vil være helt jævn, men at det kun er for en midlertidig periode.

Når frosten forsvinder, vil der gå en uges tid, før arbejdet kan genoptages. Når det sker, forventer kommunen ikke, at det igen bliver nødvendigt med indsnævringerne, som har været til stor gene for trafikanterne.

Projektet har i alt kostet 11,6 millioner kroner. Vejdirektoratet har bidraget med 2,2 millioner kroner fra Statens Cykelpulje.