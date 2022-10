Knudepunkt ramt af mere vejarbejde - kør andre veje

Tusindvis af bilister kører på strækningen hver dag. I de kommende uger bliver det med endnu mere kø i myldretiden, end de er vant til.

Fra søndag morgen vil der kun være et spor farbart på Havnegade fra Østervold i retning mod Randers Bro. Det er en en del af større vejarbejde i området, der forventes afsluttet til december.

Bilister skal altså forberede sig på en del uger med tæt og langsom trafik morgen og eftermiddag. Det siger Grethe Helledi, projektchef i Udvikling, Miljø og Teknik i Randers Kommune.

- Vi forventer, at det vil give ekstra kø og opfordrer derfor til, at man så vidt muligt undgår at køre på strækningen i myldretiden. En mulighed er også at finde alternative ruter, siger hun.