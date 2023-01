Stort antal dyr skal aflives i dyrehave

Mangel på føde

Han fortæller, at det samtidig er et problem, at de mange dyr slider på naturen, der har et begrænset areal, da dyrehaven er indhegnet.

- Dyrene spiser barken på træerne, gnaver træerne i stykker og gør det svært for andet liv. Derfor er vi som kommune forpligtede til at sikre, at dyrene har det godt. Og det betyder også, at de ikke må blive for mange, siger Lars Maagaard.

Dyrene i Randers Dyrehave lever som såkaldt halvvilde dyr, der har spist naturligt foder og tilskud. Det er ikke muligt at transportere dyrene til et slagtehus, og de vil derfor blive skudt af en professionel jæger.

Dyrehaven vil være lukket i et døgn, når dyrene skal aflives over to perioder.

Kødet fra dyrene vil blive håndteret af en slagter, inden det sælges til borgere, skriver kommunen på sin hjemmeside.