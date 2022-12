Spritnyt klubhus må ikke bruges - kan være farligt

Frustrerende

- Det er en rigtig ærgerlig situation at stå i, og vi gør vores bedste for sammen med bestyrelsen i IF Alliancen at håndtere det her sådan, at klubhuset kan blive klar til brug hurtigst muligt, siger Claus Engstrup, chef for kultur- og fritidsafdelingen i Randers Kommune i pressemeddelelsen.

Formand for IF Alliancen, Christian Lagoni, er træt af situationen.

- Det mest frustrerende er, at der står et hus, som man kan røre ved og se på, men vi kan ikke bruge døren, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han slår fast, at han er glad for samarbejdet med kommunen, og at han har fuld tiltro til, at der bliver gjort, hvad man kan for at få klubhuset til at stå helt klar hurtigst muligt.

- Jeg er tryg ved, at kommunen og advokaten kører sagen, som den skal køre, siger Christian Lagoni.