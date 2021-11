Ældre raser over nybyggeri - kan smadre sammenholdet

Pres fra lokalområdet

Lokalområdet ønsker at lægge yderligere pres på politikerne gennem en underskriftsindsamling.

Bytoftens Grundejerforening har sendt 98 underskrifter af sted mod politikkerne i håbet om, at nye boliger tager højde for grønne oaser, petanquebane og et klubhus til hyggen.

- Vi vil sikre så meget frirum som muligt, så vi har muligheden for at dyrke fritidsinteresser i alle aldre, siger Erik Pallesen, bestyrelsesmedlem i Bytoftens Grundejerforening.

I spiller to gange om ugen af to timer pr. gang. Er det rimeligt at bruge flere hundrede tusinde kroner på et klubhus?

- Ja, det er det, for der er også andre, der kan få gavn af det. Eksempelvis ældre håndboldspillere, bankospillere eller til en række fester, som kan give lejeindtægter, siger Tage Kristensen.



Den nye kommunalplan i Skanderborg Kommune, hvor området i Vrold er en del af, skal vedtages i december.