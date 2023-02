Søn lider af usynlige handicap - foreslår at kommune tager solsikke til sig

Borgere i Randers Kommune med usynlige handicap skal have bedre mulighed for at signalere til resten af samfundet, at de har brug for mere hjælp, tid og tålmodighed i hverdagen. Det mener Henriette Malland, løsgænger i byrådet og næstformand i Socialudvalget.

Derfor foreslår hun nu, at Randers Kommune indfører programmet, så solsikkesnoren kan udleveres fra kommunalt hold - og så der bliver mere kendskab til snoren.

- Hverdagen for borgere med usynlige handicap vil i flere tilfælde være lettere, hvis omverdenen ved, at de har behov for ekstra tid og tålmodighed, siger hun.

Henriette Mallands egen søn har infantil autisme, OCD og tourettes, og han går med solsikkesnoren.

Hun oplever, at det gør en forskel.

- Før, da han var mindre, har vi haft nogle ubehagelige situationer, fordi folk troede, det drejede sig om dårlig opdragelse. Nu har han den her snor, hvor man kan se, at der er andet på spil. Folk er søde og vil hjælpe og gøre det godt, siger byrådspolitikeren.

Vil udbrede kendskab

Henriette Malland er overbevist om, at man med en beskeden sum penge kan være med til at indfri nogle af målene kommunens handicappolitik ved at synliggøre og anerkende usynlige handicap.

Hun håber også, at kendskabet til de usynlige handicap kan udbredes i kommunen. Hun oplever dog ikke, at medarbejdere i kommunen i dag ikke er gode til at håndtere borgere med usynlige handicap.

- Nej, det har jeg ikke belæg for at sige, men man kan jo ikke altid se det, og på den her måde vil det give medarbejderne mulighed for at gå til borgerne på en anden måde, siger hun.

Efterspørgsel

Socialudvalgets formand Rosa Lykke Yde (SF) kalder forslaget for fint og bakker op om, at Randers Kommune tager Solsikkeprogrammet til sig.

- Jeg taler tit med borgere, som har et usynligt handicap. Det giver stor tryghed for mange, at man på den måde kan få signaleret, at der er nogle særlige behov. Det er der efterspørgsel på og det bør vi som kommune støtte op om, siger hun.

Siden sidste år har flere kommuner i landet købt sig ind på programmet, og i det østjyske har Aarhus Kommune netop tilsluttet sig Solsikkeprogrammet for nylig.