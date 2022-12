Slut med gratis pendlerpladser - i hvert fald indtil nytår

Omkring 440 p-pladser ved Randers Regnskov og 60 p-pladser ved Randers Havn bliver gratis at holde på i tre timer fra den 7. december og frem til årsskiftet.



Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse. Beslutningen om gratis parkering har miljø- og teknikudvalget taget på sit møde den 6. december.

Efter tre timer skal man betale, hvis man vil blive holdende ved Randers Regnskov, og ved Randers Havn skal bilen flyttes efter tre timer.

Det er Randers City Forening, som har henvendt sig med ønsket, for at gøre det lettere for borgerne at handle.

- Årsagen til at vi henvendte os var, at der er vejarbejde. Det er generelt en dårlig kombination med julehandlen, så det er vi oppe at køre over. Derfor har vi henvendt os og efterspurgt kapacitet nu, siger Mette Bræmer-Jensen, citychef i foreningen.

Opfordring til pendlere

På nuværende tidspunkt er det muligt at holde gratis hele døgnet på en del af pladserne ved Randers Regnskov, hvilket har betydet, at pladserne har været optaget af pendlere, der arbejder i byen.