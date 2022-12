'Danmarks bedste handelsby' dropper 300 gratis p-pladser

Hos Handel Silkeborg, som varetager de handlendes interesser, vækker beslutningen alt andet end begejstring.

- Vi synes, det er et urimeligt konkurrencevilkår, siger Anette Raaby, formand for Handel Silkeborg, og uddyber:

- Vi synes, det er ærgerligt, fordi de omkringliggende byer har op til tre timers parkering. Særligt når vi gerne vil trække kunder til Silkeborg, siger formanden med sigte på blandt andre Viborg og Herning.

Hun retter opmærksomheden på, at Silkeborg har investeret en hel del i at gøre bymidten mere attraktiv, hvilket også synes at have virket, for i oktober blev byen kåret til Danmarks bedste handelsby i kategorien fra 20.000 indbyggere.

Formanden kalder det derfor et forkert signal at sende, når politikerne nu vil have penge for al parkering ud over den første time.

- Vi står i en periode, hvor folk holder lidt mere på pengene, og man skal også skele til det psykologiske der er i, hvis folk nu også skal tænke på, om de vil betale for parkering, når de kommer ind til byen, siger Anette Raaby.

Nyt hul i budgettet

Ifølge referatet fra byrådsmødet skal indtægterne for de 300 parkeringspladser være med til at lukke et hul i budgettet på parkeringsområdet.

Under debatten mandag aften fremsatte SF og Enhedslisten et ændringsforslag, som dog blev stemt ned. De to partier ville fjerne den sidste times gratis parkering, hvilket de ikke fik opbakning til.

Fastholdelsen af den ene times gratis parkering betyder dog også en fortsat ekstraregning for kommunen. Det fremgår af forvaltningens indstilling, hvor det er beskrevet, at A. Enggaard A/S skal kompenseres for den gratis parkering, og at det endelige beløb ikke er forhandlet, ” men må forventes at blive i størrelsesordenen cirka 1,2 millioner kroner.”

Eller minimum 1,2 millioner kroner, analyserede Enhedslistens Peter Sig Kristensen sig frem til, da han ved byrådsmødet argumenterede for at afskaffe den gratis parkering. A. Enggaard A/S har i hvert fald et godt forhandlingsudgangspunkt, mente Peter Sig Kristensen.

De 1,2 millioner kroner – eller hvad kompensationen ender med at blive – skal derfor også modsvares af tilsvarende besparelser, fremgår det.