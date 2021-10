Se video: Sæl spottet i Gudenåen

Sælgaranti

Det er dog ikke sikkert, at man ved at besøge Gudenåen ved Randers, er sikret at få en sæl at se. Selvom sælerne ofte dukker op og opholder sig i åen, er det, ifølge Morten Vissing, ikke altid at de er til at få øje på.

- Det er lige så usandsynligt som at se en odder, fortæller han og fortsætter:

- Det er ikke sådan, at man kan gå derned, og så er der sælgaranti, siger han med et smil.