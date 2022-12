Sarah bad om hjælp: Reaktionen er 'rørende og overvældende'

Derfor startede Sarah Skovhus med at efterlyse kort til fire børn fra hendes terapi, fordi de delte deres bekymring for at komme til at stå udenfor med hende.



- De har en bevidsthed om, at hvis de ikke har kortene eller hæfterne, kommer det til at skille dem ad i, hvad hvem har og ikke har.

Kortene er en lille del, men betyder meget i en social sammenhæng, mener psykologen.

- Julen kommer til at synliggøre skellene blandt familier. Børn kan godt fornemme, hvordan andre lever. De ved godt, at mor og far ikke har så mange penge. Det skær i hjertet, forklarer hun.