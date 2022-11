Folk hamstrer igen Tinka-nissehuer - nu kommer der restriktioner

- Vi har købt historisk mange Tinka-nissehuer. Så vi er positivt overraskede over den overvældende efterspørgsel, men det går fortsat hurtigt. Derfor sætter vi også en begrænsning på max fire huer, så vi sikrer, at huerne ender på toppen af de små, siger indkøbsdirektør Henrik Schmidt.



BR i Randers er en af de butikker, der været rendt over ende af Tinka-kunder. Butikken har derfor delt et opslag på sociale medier om, at der er indført begrænsning på fire Tinka-nissehuer pr. kunde.

'Kære gæster, vi ville gerne have haft rigeligt, men salget af Tinka nissehuer er desværre stukket af i sådan en grad, at der nu kommer begrænsning på antallet af huer, hver gæst kan købe. Vi håber på forståelse og på at børnene bliver prioriteret. Skynd jer inden det er for sent,' skriver butikken.