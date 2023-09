Rasmus håber på at slippe for trafikstøj: Men hvem skal betale?

Planerne efterlod nemlig et hul på 400 meter - fra Campen Auktioner og op mod Svejstrupvej - hvor der ikke skal opføres støjværn, og det har udviklet sig til lidt af et slagsmål mellem Vejdirektoratet - altså, staten - og Randers Kommune om, hvem der skal betale for at få lukket af for støjen på de sidste meter.

- Sagen er den, at det er beskrevet i en lokalplan fra 2006, at kommunen selv vil opføre støjværn. Så har de vel tænkt i Vejdirektoratet, at det så må være kommunens opgave at udføre og betale for arbejdet, mens kommunen anser det for statens opgave at bygge værn ud mod en statsejet vej, siger Rasmus Mannerup Jørgensen til TV2 Østjylland.

- Derfor sker der ingenting, og vi beboere står tilbage som lus mellem to negle. Det virker som en uløselig konflikt, selv om det i min optik er en situation, hvor kommunen eller vejdirektoratet bare lige skal prikke bolden det sidste stykke ind over målstregen. Det vigtige er, at der findes en løsning, hvor der bliver bygget på hele strækningen.

Vejen er tæt på og støjen konstant

Rasmus Mannerup Jørgensen bor i Helsted og har omtrent 175 meter ud til E45, så han lever dagligt med støjen fra trafikken, der ifølge ham har tiltagende de senere år. Det gælder også om natten.

For nylig tog han initiativ til at lave en underskriftsindsamling i sit lokalområde, hvor hensigten var at råbe lokalpolitikerne i byrådet op. De skal nu lande en aftale om budgettet for de kommende år, og her er det oplagt at prikke til dem i håb om, at de vælger at afsætte penge til 400 meter støjværn fra Campen Auktioner og op mod Svejstrupvej.

Anslået et sted mellem fem og 8,5 millioner kroner.

- Vi har indsamlet 702 underskrifter fra lige så mange husstande, som repræsenterer cirka 2100 mennesker. Det er både her i Helsted men også helt op til Mariagervej. Vi mener, at kommunen løber fra sit ansvar, hvis ikke de finder de her penge, siger Rasmus Mannerup Jørgensen.