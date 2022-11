Randers HK opgiver pengeindsamling og begærer sig konkurs

Randers HK har torsdag aften begæret sig konkurs.

Det skriver den kriseramte håndboldklub på sin hjemmeside.

Det sker, efter at det ikke er lykkes at indsamle de fem millioner, det ville kræve at fortsætte driften af klubben, der har hjemme i den danske kvindeliga.

- Det har været et par hårde dage, hvor vi har kæmpet for at nå målet på de fem millioner, lyder det fra formand Henrik Schaar på Randers' hjemmeside torsdag aften.

- Det er vi desværre ikke lykkedes med, da vi her til aften har konstateret, at vi har nået 3,5 millioner, hvoraf størstedelen er mod forudsætning af, at vi nåede det endelig mål. Bestyrelsen er derfor blevet enige om at underskrive konkursbegæringen her til aften.