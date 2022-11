Ligaklub vil begære sig selv konkurs

Randers HK forventer at begære sig selv konkurs "inden for kort tid".



Det oplyser den kronjyske klub på sin hjemmeside.

- Vi må erkende, at vi ikke har formået at skabe et tilstrækkeligt sponsorgrundlag til at drive en professionel håndboldklub på trods af mere end 25 års ligahistorie. Dette beklager jeg på håndboldens, byens og klubbens vegne. Vi er taknemmelige for den trofaste opbakning, der er blandt vores nuværende sponsorer og investorer, siger formanden i Randers HK, Henrik Schaar.

Det betyder, at klubben vil blive tvangsnedrykket til 2. division. I pressemeddelelsen oplyses, at et "stærkt talentarbejde er i gang i Randers HK Ungdom", hvilket de vil bygge videre på.

Det er ikke første gang, at ordet "konkurs" har spøget i Randers HK, men både i 2004 og 2019 lykkedes det klubben at redde sig ud af problemerne.

Kampe annulleret – inklusive to sejre

Randers HK har spillet otte kampe i denne sæson og er i øjeblikket nummer 12 ud af 14.

Frank Smith, chef for turnering i Dansk Håndbold Forbund, oplyser til TV 2 SPORT at Randers HK's resultater vil blive annulleret ved en konkursbegæring.

Det betyder med andre ord, at Ikast og Ajax København ikke længere vil behøve at bekymre sig om nederlaget til kronjyderne. For førstnævnte vil det betyde, at de kommer til at toppe ligaen, fordi de overhaler Team Esbjerg, hvis sejr over Ajax København vil blive annulleret.

Den direkte nedrykningsplads vil i så fald heller ikke komme i spil.