Puch Maxi og indkøbsvogne: 600 kilo affald blev samlet op i naturen

260 kilo affald i byen, 400 kilo affald i Gudenåen og 6821 cigaretskod. Det var fangsten for 150 frivillige, der lørdag var på affaldsjagt i Randers. Indsamlingen fandt sted i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling.

150 børn og voksne var mødt op for at hjælpe med at samle skrald ind. Foto: Randers Kommune

I Randers havde lokale ildsjæle taget initiativ til arrangementet, som kommunen støttede op om. - Vi får en rapport en gang om året, som viser, hvor meget affald, der ligger i naturen i kommunen. Og vi kan selvfølgelig også selv se det, når vi går rundt. Så vi synes, at det var et rigtig godt initiativ, siger Jacob Piil, der er projektleder for Ren Randers, til TV2 Østjylland. Cykler, indkøbsvogne og Puch Maxi Selvom Randers Kommune godt var klar over, at der lå affald i naturen, så kom det alligevel bag på Jacob Piil, at der blev samlet så store mængder ind. - Det var ret overraskende for mig, da vi stod til sidst. Især da vi så det hele samlet i containerne, det så ret vildt ud, fortæller han.

Flere containere blev fyldt op med de mange kilo affald. Foto: Randers Kommune

Blandt fangsten var der blandet andet flere cykler, indkøbsvogne og en enkelt Puch Maxi. Det var dog langt fra de store ting, der fyldte mest. - Der var rigtig meget engangsemballage og rigtig mange cigaretskod. Mængden af de ting, synes jeg helt klart, var det vildeste, siger Jacob Piil.

Hunde høm høm næste gang Selvom de frivillige lørdag samlede over 600 kilo affald ind, er det ikke nok til, at Randers er helt fri for skidt nu. Men indsamlingen har gjort en forskel. - Det er i hvert fald et stort hug, men jeg kan nok ikke love, at Randers er helt ren nu. Man kan helt sikkert godt tage endnu en tur, siger Jacob Piil.

Der blev samlet 198 kilo affald op ved indsamlingen i midtbyen. En lignende indsamling i nordbyen fik samlet 60 kilo. Derudover kommer de 400 kilo affald fra Gudenåen. Foto: Randers Kommune