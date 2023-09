Opkald rystede formand - nu er der håb om, at kaos kan stoppe

En morgen i marts fik håndboldformand Kenneth Lionett en besked, han aldrig havde drømt om. Dronningborghallen er farlig, og den er lukket.

Dengang beskrev han det som et chok og en sort dag for hele byen. Udsigten til, at der igen kunne blive spillet håndbold, i deres hal var lig nul. En gammel sætningsskade havde ødelagt konstruktionen, og risikoen for, at hele taget ville kollapse var for stor til, at lade børn, unge og voksne dyrke spor i hallen. Men nu er der igen håb i Dronning ved Randers. Sent torsdag vedtog Randers Byråd budget for næste år, og her er der fundet penge til at rive den gamle hal ned og bygge en ny. Kenneth Lionett er glad for, at politikerne har fundet de 49 millioner, projektet vurderes at koste. - Det er vi glade for. Vi er rigtig glade for, at der sker noget, siger han til TV2 Østjylland.

Hallen blev lukket akut. Siden har den været forseglet. Foto: Privatfoto

Han er til turnering i Nordjylland med en stor del af klubbens ungdomshold i denne weekend. Her har nyheden også skabt glæde blandt de håndboldglade børn og unge, der ikke har haft en hal i deres by siden 21. marts. - Det er klart, at de er glade, og de glæder sig helt vildt til, at projektet skal til i gang, siger Kenneth Lionett.

Dronningborghallen blev pludselig lukket i marts. Konstruktionen var i fare for at styrte sammen. Foto: Palle Herløv, TV2 Østjylland

Han fortæller, at de seneste seks måneder, siden hallen blev lukket ned fra den ene dag til den anden, har været hårde. - Der var en stor uvished om, hvornår sker der noget? Og hvad kommer der til at ske? Så det har været som at se ind i et sort hul af uvished, siger håndboldformanden. Klubben har allieret sig med naboklubben Smiff i Harridslev. De to klubber har i forvejen et klubsamarbejde, hvor flere hold er slået sammen. Det sidste halve år har de to klubber delt faciliteterne i Korshøjhallen. Det har krævet kreative løsninger. - Det har også haft konsekvenser for dem. De har fået kortere træningstider og flere hold på banen ad gangen, siger Kenneth Lionett. Alternativet var at låne haltider rundt om i Randers, men det ville have spredt holdene over hele byen. Det havde klubben ikke lyst til, så var det bedre at have korte træninger, hvor man må dele banen med andre hold, blev man enige om.

Kenneth Lionett er en glad mand i disse dage.