Østjysk plejehjem kåret til landets bedste

Fællesskab og respekt

Landsbyen Møllevang kalder sig selv for et demensvenligt plejecenter. De har blandt andet lavet deres egen købmandsbutik for at gavne beboerne. Derudover fylder musik en stor del på plejecentret, der blandt andet holder sangeftermiddage. Sidstnævnte initiativ er en af årsagerne til, at prisen gik til Landsbyen Møllevang.

- Fællesskab og respekten for de mennesker, der er her, siger Per K. Larsen, landsformand for Danske Seniorer, i sin begrundelse til TV2 ØSTJYLLAND.