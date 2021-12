Ny komedieserie i Randers: Se første afsnit her

I dag udkommer det første afsnit af den nye danske komedieserie PANIK. Du kan finde afsnittet i bunden af denne artikel.

PANIK er dansk komedieserie af stand up komiker Christian Fuhlendorff og instrueret af Morten Urup fra Wasabi – manden bag GG Horsens.

Serien handler kort fortalt om Mads, som opgiver karrieredrømmen for at flytte til Randers. Det gør han, fordi han skal være far, og fordi konen vil hjem til mor i hjemstavnen.

I serien medvirker blandt andet Victor Lander, Ulla Vejby, Jonas Schmidt, Sofie Lassen-Kahlke, Morten Münster og Albert Dyrlund.



Der var i sidste uge gallapremiere i Randers. Det kan du læse mere om her.

Se det første afsnit herunder eller på TV2 ØSTJYLLANDS YouTube-side.