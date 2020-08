Michaels natklub bløder – samtidig er han selv i risikogruppen

Lige nu er Michael Horsmarks café lukket, og det bliver den ved med indtil den 1. november.

Han ejer Cafe 38 i Randers, der går under kategorien natklub, da det er et spillested, hvor 80 procent af omsætningen tjenes ind efter midnat.

Regeringen og folketingets partier meldte i går aftes ud, at natklubber og diskoteker skal holdes lukket frem til den 1. november. Og det frustrerer Michael Hormark, men han forstår det samtidig godt.

Vi kommer tæt på hinanden. Det vil være urealistisk at sige, at tingene er anderledes, for det er de ikke Michael Horsmark, indehaver, Cafe 38

- Jeg kan godt forstå det, men vi bløder alle sammen. Og jeg er specielt i risikogruppen, fordi jeg har fået kræft, siger Michael Horsmark til TV2 ØSTJYLLAND.

For ham virker det urealistisk at skulle åbne og samtidig begrænse smitte med covid-19.

Michael Hormark foran Cafe 38.

- Vi kommer tæt på hinanden. Det vil være urealistisk at sige, at tingene er anderledes, for det er de ikke, siger han.

Afhængig af hjælpepakker

Normalt ligger 80 procent af Cafe 38’s omsætning som nævnt efter midnat. Men nu kommer indtægterne fra regeringens hjælpepakke. Og for Michael Horsmark er det vigtigt, at den offentlige hjælp bliver forlænget, for ellers vil det have store konsekvenser.

Så dør vi, hvis vi ikke får nogle penge Michael Horsmark, indehaver, Cafe 38

- Så dør vi, hvis vi ikke får nogle penge, siger Micahel Horsmark.

Folketinget har lavet en lille åbning for diskoteker og natklubber. De kan få lov at holde åbent, hvis de kan indrette deres sted under de regler, som restauranter holder åbent - med afstandskrav på minimum en meter og lukketid kl. 02.00.

For Cafe 38 er det dog ikke en mulighed.

Læs også Her er hele aftalen om genåbningens fase 4

Kan ikke holde afstand

- Der kan være 10 mennesker indenfor i underetagen, hvis vi skal holde afstandskravet. Og selvom vi har udeservering, så kan vi ikke lave en omsætning, og så kan jeg heller ikke overleve, siger Michael Horsmark og tilføjer:

- Den eneste løsning er hjælpepakker, indtil man få en arbejdsmæssig løsning eller en vaccine.

Tidligere på ugen talte TV2 ØSTJYLLAND også med ejeren af Clemens Bar i Aarhus, Mads Krigslund. Han mener tværtimod, at hans natklub godt kan håndtere nattelivets gæster på forsvarlig vis.

Jeg tror, politikerne har glemt, hvordan en natklub fungerer anno 2020. Mads Krigslund, ejer af Clemens Bar i Aarhus

- Jeg tror, politikerne har glemt, hvordan en natklub fungerer anno 2020. Jeg mener, det er en forkert antagelse, at dansegulvet er omdrejningspunktet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

00:53 Mads Krigslund mener godt, at hans natklub vil kunne åbne på forsvarlig vis. Luk video

Han påpeger, at Clemens Bar - og andre natklubber - kan stille en række værktøjer til rådighed for at mindske risikoen for smitte.

- Vi kan registrere gæsterne, vi kan stille krav om, at folk har smitte-appen installeret, inden de kommer, vi kan tilbyde digitale menukort og kontaktløs betaling og sørge for, at de retningslinjer der er udstedt fra regeringens side kan blive håndhævet, siger Mads Krigslund til TV2 ØSTJYLLAND.

Statsministeren holder pressemøde kl. 11. TV2 ØSTJYLLAND dækker det på vores liveblog her.