Lejere tordner mod ejendomsselskab: - Det er noget svineri

Men lejerne kan ikke se frem til pengene foreløbig, fordi boligselskabet Hestia, som udlejer boligerne, ikke anerkender afgørelsen. Og sagerne skal nu afgøres i boligretten.

- Det er lige fra 20.000 til dem, der skal have mindst og helt op til cirka 84.000 kroner hos en enkelt lejer. Det er noget svineri, at de ikke bare betaler de penge, de skylder, siger Janni Andersen, som hjælper de seks lejere med at køre sagen.

Tilbage i januar 2021 kunne TV2 ØSTJYLLAND også fortælle om en række lejere, der med sager om fugt, skimmelsvamp, for høj husleje og store fraflytteregninger følte sig dårligt behandlet af ejendomsselskabet Hestia.



Kæmper for de andre

Janni Andersen er selv flyttet fra sin lejlighed i opgangen. Og modsat de øvrige seks lejemål har hun fået cirka 24.000 kroner retur for uberettiget høj husleje.

- Jeg vil gerne kæmpe for de andre, siger Janni Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Men er det ikke fair nok, at ejendomsselskabet vil gå rettens vej, hvis de ikke er enige i afgørelsen?

- Selvfølgelig prøver de at gøre alt for at komme udenom det for at betale mindre. Men når Huslejenævnet har slået fast, at lejen er for høj, så burde de acceptere det, siger hun.

Regn fra loftet

Det er ikke kun på Energivej, at der er utilfredshed med Hestia.

Fugt, skimmelsvamp og regn fra loftet. Det er nogle af de problemer, som ifølge Camilla Quottrup har domineret hverdagen gennem fire år i den toværelses lejlighed, hun sammen med sin kæreste lejer på Rindsvej 5 i Randers gennem netop Hestia.

- Når problemerne kommer, er det et helvede, for der bliver ikke gjort noget. Jeg kan skrive og ringe, men der kan gå helt op til 14 dage, før jeg ser en håndværker, siger Camilla Quottrup TV2 ØSTJYLLAND.