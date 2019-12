Længe ventet bro indviet: Forener by henover jernbanespor

For godt 20 år siden begyndte en borger fra Langå at arbejde for en bro, der kunne forene byen henover jernbanesporene. I dag blev arbejdet endeligt afsluttet, da byens nye bro, Skovlystbroen, officielt blev indviet.

- Det har været et brændende ønske, at vi fik en bro. Det betyder, at vi fra den ene side kan gå ned i byen og til stationen, mens dem fra den anden ende kan gå til skoven og naturen, siger formand for Langå i Udvikling Dorthe Tapomayi Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Broen er resultatet af et samarbejde mellem Banedanmark, Randers kommune og Transportministeriet. Og det har taget sin tid, før byen nu endelig er blevet forbundet med broen.

Tre forskellige Randers-borgmestre og to transportministre skulle der til, inden snoren i eftermiddags kunne klippes og broen officielt åbnes for borgerne.

- Det er kæmpe stort. Det er helt sikkert, at når man har brugt så meget tid på noget, og det så lykkedes, så er det fantastisk, siger Iben Sønderup, byrådsmedlem i Randers, Soc.Dem.

Ikke uden forhindringer

Broen har fået navnet Skovlystbroen og med sin slangelignende buede form slynger den sig gennem byens trætoppe og rundt om det gamle vandtårn.

Det har dog ikke været uden forhindringer, at få broen til at stå færdig, fortæller Dorthe Tapomayi Nielsen:

- Selve det at få bygget broen har været svært. Problemerne har stået i kø - både i forhold til finansiering, tilladelser og udformning. Der har været perioder, hvor vi har været noget bekymret for, om det lykkes.

Men nu står den altså færdig og binder byen sammen på en helt ny måde:

- Nu har vi endnu bedre mulighed for at mødes, og vores børn kan løbe over broen i tryghed og sikkerhed og lege med hinanden. Så det er fantastisk, siger Iben Sønderup, byrådsmedlem i Randers, Soc.Dem.

Broen strækker sig gennem den smukke natur i området.

Og Dorthe Tapomayi ser frem til at kunne forkorte sin rute til stationen betydeligt:

- Jeg glæder mig til at kunne tage min kuffert og kunne gå hen til elevatoren og komme ned på togstationen. Førhen måtte vi få en nabo til at køre os hen til stationen. Det er måske kun en gang om året, jeg rejser, men det er et billede på, hvor fantastisk det bliver, at vi bare kan smutte fra den ene side til den anden side af området, siger hun.

Dorthe Tapomayi ser frem til at kunne forkorte sin rute til stationen betydeligt med den nye bro.