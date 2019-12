Se billederne: Nu står den nye gangbro i Langå klar

I mange år har borgerne i Langå kæmpet for en gangbro, der kunne forene byens borgere på hver sin side af banegraven i byen. Og nu står den så færdig.

- Det har været et brændende ønske, at vi fik en bro. Det betyder, at vi fra den ene side kan gå ned i byen og til stationen, mens dem fra den anden ende kan gå til skoven og naturen, siger formand for Langå i Udvikling Dorthe Tapomayi Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Her ses Skovlystbroen i sin færdige udgave.

Skovlystbroen hedder den, og med sin slangelignende buede form slynger den sig gennem byens trætoppe og rundt om det gamle vandtårn.

Det har dog ikke været uden forhindringer, at få broen til at stå færdig, fortæller Dorthe Tapomayi Nielsen.

- Vi kan slet ikke få armene ned. Vi er så glade, stolte og lykkelige, siger hun.

- Selve det at få bygget broen har været svært. Problemerne har stået i kø - både i forhold til finansiering, tilladelser og udformning. Der har været perioder, hvor vi har været noget bekymret for, om det lykkes.

Men nu står den altså færdig og er klar til sin indvielse på søndag.

Dorthe Tapomayi viser den nye bro frem. I baggrunden ses byens vandtårn.

- Jeg glæder mig til at kunne tage min kuffert og kunne gå hen til elevatoren og komme ned på togstationen. Førhen måtte vi få en nabo til at køre os hen til stationen. Det er måske kun en gang om året, jeg rejser, men det er et billede på, hvor fantastisk det bliver, at vi bare kan smutte fra den ene side til den anden side af området, siger hun.

Broen strækker sig gennem den smukke natur.