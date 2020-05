Kvinde har været savnet i 10 dage – nu er hun fundet død

Billedet her er taget, da politiet var på vej ned til stedet, hvor liget blev fundet. Foto: Per Øxenholt

Østjyllands Politi, beredskabet og mange flere har de seneste 10 dage ledt efter en 32-årig kvinde.

Søndag formiddag er hun efter al sandsynlighed fundet død i Gudenåen ved Randers. Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi føler os ret sikre, på at det er kvinden på grund af de ting, vi finder på hende, og vi har underrettet de pårørende, men vi har endnu ikke foretaget endelig identifikation, siger pressemedarbejder Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Død person fundet i Gudenåen

Politiet fik anmeldelsen søndag klokken 09:43. Det var et par fiskere, som fandt kvinden, der lå tæt på Randers Naturcenter, hvor kvindens taske tidligere blev fundet.

Det har endnu ikke været muligt at foretage en endelig identifikation af kvinden, men der er fundet nogle personlige ejendele på den afdøde, der gør, at Østjyllands Politi har en klar formodning om, at der er tale om den 32-årige kvinde.

Der er intet, der tyder på, at kvinden er blevet udsat for en kriminel handling, siger politiet.

Søndag morgen blev en kvinde fundet død i Gudenåen ved Randers. Der er efter al sandsynlighed tale om en 32-årig kvinde, som har været forsvundet siden fredag den 15. maj. Intet tyder på kriminel handling. Mere i dagens døgnrapport.#anklager #politidk https://t.co/e0OAC7lJRU pic.twitter.com/nPAGzLAyg9 — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) May 25, 2020

Forlod sit hjem i nedtrykt tilstand

Kvinden forlod sit hjem fredag aften ved 18-tiden den 15. maj i nedtrykt tilstand. Samme dag meldte hendes kæreste hende savnet, og lørdag morgen bad Østjyllands Politi offentligheden om hjælp til at finde kvinden.

Selv iværksatte politiet en storstilet eftersøgning af den forsvundne kvinde lørdag den 16. maj.

Politiet var lørdag den 16. maj til stede ved Gudenåen i forbindelse med eftersøgningen af kvinden.

I første omgang ledte politiet efter kvinden i både Randers og Aarhus, men lørdag eftermiddag blev eftersøgningen intensiveret i et område nær Randers Naturcenter og Gudenåen.

- Hun gik fra hjemmet i nedtrykt tilstand og tog mod Aarhus, men er formentlig tilbage i Randers igen. Hun købte i hvert fald en togbillet til Randers igen i går aftes, sagde vagtchef hos Østjyllands Politi Lars Bisgaard lørdag den 16. maj til TV2 ØSTJYLLAND.

Politi frygtede en ulykke

Søndag fortsatte politiet eftersøgningen af kvinden. Her rettede de også deres fokus mod området nær Gudenåen i Randers ved Naturcentret.

På dette tidspunkt frygtede politiet en ulykke.

- På grund af omstændighederne for kvindens forsvinden, er vi bekymrede for, at der er sket en ulykke. Men det ved vi ikke, om der er på nuværende tidspunkt, sagde vagtchef hos Østjyllands Politi Flemming Lau søndag den 17. maj til TV2 ØSTJYLLAND.

I samarbejde med Marinehjemmeværnet ledte politiet sidste søndag i fjorden og Gudenåen efter den forsvundne kvinde. Foto: Øxenholt foto

Fordi Østjyllands Politi netop fra start frygtede en ulykke, satte de også alt ind fra begyndelsen, i håbet om at finde kvinden.

Der blev søgt med både betjente, hunde, både og helikopter, og så blev overvågningsvideoer tjekket igennem.

Hvorfor Østjyllands Politi ikke fandt hende under deres egen efterforskning i Gudenåen ved de ikke, men strøm i fjorden kan spille ind, siger de.

- Det kan være strømforhold og forskellige ting, der gjorde, at vi ikke fandt hende. Vi har søgt længe og grundigt, siger Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.