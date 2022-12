Kan du se ligheden? Tillykke til Randers FC-spiller med VM-finale

Men hov... er den 23-årige fodboldspiller fra Randers med i Qatar? Og deler hotel med Di Maria og resten af den argentiske trup?

Selvom han garanteret ville ønske det, så er der blot tale om "et synsbedrag". For der er godt nok nogle fysiske ligheder mellem forsvarsspilleren fra Randers FC og den argentiske midtbanemand Alexis Mac Allister fra Premier League-holdet Brigthon & Hove Albion.

Og mens Mac Allister altså træder ind til den måske største fodboldkamp, en fodboldspiller kan opleve med over 80.000 tilskuere til søndagens VM-finale, så kan Simon Graves fortsat nyde vinterferien. Der er nemlig mere end to måneder til næste betydende kamp for Randers FC, som er den 19. februar i - tør vi godt skrive - mindre luksuriøse rammer på Nature Energy Park i Odense med plads til 15.790 tilskuere. Så mange kommer nok ikke.