Ingrid har overlevet kræft tre gange: De næste 24 timer går hun for livet

Mange af dagens 400 deltagere har haft kræft tæt inde på livet - og udover at samle ind til kræftsagen - så er dagen netop til for at fejre livet sammen.

- Det er så vigtigt, at vi har et fællesskab, fordi vi alle sammen har været berørt af kræft på den ene eller anden måde.

- Uanset om man selv har været syg eller er pårørende, så har man brug for det her fællesskab, der er over de næste 24 timer, hvor stafetten bliver afholdt, fortæller Ingrid Rasmussen, der er formand for Stafet for Livet i Randers.