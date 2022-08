Har du opdaget de særlige bryllupsdatoer?

Det er eftertragtet at gifte sig på en dato, der er æstetisk for øjet.

Og så er det også en hel del nemmere at huske bryllupsdagen de kommende år.

I Randers Kommune er der åbnet op for, at man kan blive viet tirsdag den 22.11.22. Det skriver kommunen på sin Facebook-side, efter at der er kommet flere forespørgsler på datoen.

Indtil videre er der to par, som skal vies den dag, men Randers Kommune forventer, at der kommer flere.