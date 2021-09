Hans Christian fik i sin tid ingen hjælp fra kommunen: Nu er det Årets Veterankommune

Efter hjemkomsten til Randers søgte Hans Christian Mortensen hjælp, men uden at blive taget seriøst.

- Og der fik jeg at vide, at hvis jeg havde taget skade af at være udsendt, kunne jeg selv finde ud af, hvilken hjælp jeg skulle have. Og i øvrigt selv betale, siger han.

Årets Veterankommune

Siden Hans Christian Mortensens tid er der dog meget, der har ændret sig. Mandag blev Randers hyldet med prisen som Årets Veterankommune. Som de første nogensinde.

- Randers har vundet prisen, for at have sat sig et klart mål. Randers ville være bedre til veteraner, siger forsvarsminister Trine Bramsen til TV2 ØSTJYLLAND i forbindelse med overrækkelsen af prisen.