27-årig starter filmskole i Østjylland: Fik 150 tilmeldinger det første døgn

Han peger selv på musik og sport som forgangseksempler på, hvordan han også mener, at filmbranchen burde være.



- Jeg synes meget konsekvent, at de kunstneriske uddannelser skal være mindre elitære og mere folkelige. Jeg synes, at man inden for musik og fodbold har fantastiske traditioner for at holde fodboldskoler og musikskoler. Det er et sted, hvor alle kan være med uanset køn, alder, hvordan man ser ud og hvor man kommer fra. Og jeg synes, at vi inden for film mangler det samme, siger Jonas Risvig.



Allerede en succes

Projektet er startet med støtte fra Statens Kunstfond og Silkeborg Kommune. Og allerede inden sin begyndelse har projektet allerede været en succes.

På det første døgn modtog skolen 150 tilmeldinger. Noget som Jonas Risvig ikke havde forventet.

- Jeg var glad, hvis vi kunne samle et klasselokale. Nu virker det til, at vi skal have flere forskellige linjer, siger han.