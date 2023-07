Gitte sagde op og satsede – sådan går det i dag

Det er et år siden, vi mødte Gitte Hansen første gang. Her havde hun lige sagt sit job som bibliotekar op for at gå fuldtid med sin madblog, nogetiovnen.dk.

Dengang sitrede det i hele hendes krop af spænding – for hvordan skulle det gå, og var det helt forkert at sige op og farvel til kollegerne på Randers Bibliotek?

Sitre; det gør det stadig, men nu er det af eufori og glæde over beslutningen.

- Det har været et vildt år, konstaterer en meget glad Gitte Hansen.

En ny frihed

Arbejdet med at drive en madblog kan nemlig foregå over det meste og på alle døgnets timer, så Gitte Hansen har fået en anden frihed, end da arbejdstiden hed 8-16.

Så da sommervarmen kom i maj, rykkede hun ud i sit sommerhus med computeren.

- Jeg kniber mig bare i armen. Kan det virkelig passe, at jeg kan sidde og arbejde sådan et lækkert sted uden at have dårlig samvittighed? Det sætter jeg virkelig stor pris på, fortæller Gitte Hansen.