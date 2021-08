Festugen er ikke som før corona: - Folk skal genopdrages

- Folk vender ikke bare tilbage ligesom før corona, selvom restriktionerne forsvinder. Vi har alle sammen en lille frygt for at komme for tæt på, siger direktør for Tante Olga i Randers, Leif Bressum, til TV2 ØSTJYLLAND, da vi besøger festugen søndag aften.

Han fortæller dog også, at det er dejligt at se, at flere og flere af spillestedets gamle gæster kommer tilbage i forbindelse med Randers Festuge. Men der er ikke ligeså mange, som der plejer.

- Folk skal genopdrages, og vi skal have dem til at føle sig sikre og godt tilpas igen. Det venter vi på lige nu, men det skal jo nok komme, siger Leif Bressum.