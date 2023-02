Familie vil jævne historisk bygning med jorden

Den er i dag den ældste tilbageværende industribygning i Randers, men har i mange år stået tom. Den er desuden blevet udsat for hærværk, så adskillige vinduer for eksempelvis nåede at blive smadret, inden der kom træplader for.

Men nu afsøger ejerne igen muligheden for at fjerne Valsemøllen helt og dermed afslutte bygningens historie i Randers.

De nuværende ejere er fire søskende, der arvede bygningen efter deres far, erhvervsmanden Bjarne Heilesen. Allerede inden farens død forsøgte man at få tilladelse til at rive bygningen ned, men det endte med, at byrådet sikrede bevarelse i en ny lokalplan. Dermed blev Valsemøllen og de omkringliggende bygninger beskyttet fra at blive revet ned.

Det fremgår af dagsordenen for næste møde i Bevaringsudvalget i Randers Kommune den 22. februar og bekræftes af ejerne over for TV2 Østjylland.

Dens nuværende ejere vil nemlig af med ejendommen og vil derfor have lov til at vælte den.

Den har stået der i 136 år, men nu er Valsemøllen i Randers i fare for at blive jævnet med jorden.

Familien, der ejer bygningen, satte for flere år siden bygningen til salg, og den står i øjeblikket tilgængelig, hvis nogen vil betale 6,5 millioner kroner for den.

Og står det til Bonnie Holmgaard, en af de fire arvinger, bliver der ikke rykket på den pris.

- Vi er enige om, at det er det, den kommer til at koste. Som ejendomme og grunde er, står de ikke og taber penge, og over 10 eller 20 år er de fleste steget.

- For vores skyld kan den stå der til evig tid, siger Bonnie Holmgaard.

Indtil videre er der altså ikke nogen interesserede købere, der har bidt på, og Bonnie Holmgaard tilkendegiver, at hendes og hendes søskendes ønske om en nedrivningstilladelse er relateret til salget.

- Vi er overbevist om, at en nedrivningstilladelse vil gøre ejendommen mere værd, siger hun.

Men ønsket om at rive bygningen ned møder ikke opbakning i Bevaringsudvalget. Udvalget er ikke politisk, men inkluderer flere folkevalgte byrådspolitikere, herunder Karen Lagoni (S).

Hun ser et stort tab i, hvis Valsemøllen forsvinder fra byen efter 136 år.

- Det er noget af det sidste, der er tilbage af den industri, der var i Randers. Derfor står den som et ret enestående monument for den periode, siger Karen Lagoni.

Karen Lagoni er også medlem af Erhvervs- og planudvalget og Miljø- og teknikudvalget i kommunen og er derfor dybt involveret i beslutningerne om, hvordan byen skal udvikle sig.

Hun er samtidig meget optaget af, at CO2-regnskabet holdes nede. Og det vil en nedrivning og konstruktionen af en ny bygning ikke bidrage positivt til.

- Der ligger en kæmpe stor "CO2-skat" gemt i de her gamle bygninger. Der ligger noget bæredygtigt i, at vi sagtens kan renovere bygninger og få noget fuldstændig unikt ud af det, siger Karen Lagoni og understreger, at hun personligt vil gå meget langt for at bevare Valsemøllen.

Regning på 50 millioner

Kommunen har fået lavet en projektskitse til ejerne som et forslag til, hvad man kunne gøre for at give Valsemøllen en fremtid.

Projektet kom dog med en estimeret regning på knap 50 millioner kroner til arkitekter og entreprenører. Og det kommer ikke til at ske, mens Bonnie Holmgaard og hendes søskende er ejere, gør hun meget klart.

- Vores far lagde omkring to millioner kroner i at udvikle forskellige projekter for bygningen, der ikke er blevet til noget.

- Vi kommer ikke til at bruge flere penge, og så kommer ejendommen bare til at stå der, siger Bonnie Holmgaard, der selv mener, at bygningen ikke ser godt ud i bybilledet.



Forsøger I som ejere ikke bare at skubbe jeres problem med at få solgt bygningen over på byen, som kan miste værdifuld bygning?

- Det kan man godt sige, men jeg tror ikke, byen vinder ret meget på, at den bare bliver stående, som den er, siger Bonnie Holmgaard.

Hun og hendes søskende håber på et godt samarbejde med Randers Kommune, så man finder en mulighed på enten grunden eller i bygningerne.

TV2 Østjylland har også været i kontakt med Bevaringsudvalgets formand, arkitekt Kristine Jensen, men hun vil først udtale sig efter næste udvalgsmøde.