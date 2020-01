Efter hård kritik: Sådan vil Verdo betale penge tilbage til varmekunder

I december 2019 afgjorde Forsyningstilsynet, at Verdo skulle betale et beløb på 149 millioner kroner tilbage til varmekunderne, fordi Verdo Varme i perioden 2006 til 2017 havde opkrævet for meget i forrentning af indskudskapital.

Nu vil Verdo betale kunder tilbage med billigere varme.

- Kunderne skal have deres penge tilbage hurtigst muligt, når der er blevet opkrævet for meget. Derfor har vi behandlet afgørelsen om tilbagebetaling så hurtigt som muligt, så vi kan sætte tilbagebetalingen i gang, så snart myndighederne har godkendt metoden, siger administrende direktør i Verdo, Jakob Flyvbjerg Christensen.

Kunderne kan få reduktion på flere tusind kroner

For varmekunderne i Verdo betyder det, at de kan se frem til en reduktion på cirka 2.500 kroner om året for et standardhus på 130 kvadratmeter med et gennemsnitligt varmeforbrug, mens varmekunder i en lejlighed på 80 kvadratmeter med et gennemsnitligt varmeforbrug får en reduktion på ca. 2.100 kroner.

I en lignende sag fra sommeren 2019 sker tilbagebetalingen på samme måde, så varmekunderne får penge tilbage via reduktion i varmeprisen over tre år. Jakob Flyvbjerg Christiansen, administrende direktør, Verdo

Med den metode lægger Verdo op til at følge samme metode, som man tidligere har anvendt til at tilbagebetale for højt opkrævet beløb.

- I en lignende sag fra sommeren 2019 sker tilbagebetalingen på samme måde, så varmekunderne får penge tilbage via reduktion i varmeprisen over tre år, og derfor foreslår vi at bruge samme måde denne gang, siger Jakob Flyvbjerg Christensen.

Denne artikel opdateres.