Dronningen kommer på besøg i Østjylland

Det er en prominent gæst, der den 31. august 2023 besøger Randers.

Hende Majestæt Dronningen kommer nemlig til byen med Kongeskibet Dannebrog, oplyser Randers Kommune.

Det er som del af dronningens sensommertogt, der begynder to dage tidligere på Sydsjælland, at hun kommer til byen.

- Det glæder vi os enormt meget til. Det bliver en fantastisk dag, udtaler borgmester Torben Hansen (S) i en pressemeddelelse.

- Et sommertogtsbesøg består både af en modtagelse og mulighed for at vise vores Dronning nogle af vores mange spændende steder, særlige projekter og vores udvikling. Det bliver en festlig dag, hvor mange får mulighed for at være med i oplevelser undervejs, fortsætter han.

Seneste gang dronning Margrethe besøgte Randers i forbindelse med et sommertogt, var i 2010.

- Der er sket rigtig meget i vores område siden dengang. Og det glæder jeg mig til, at vi skal vise Dronningen noget af, siger borgmester Torben Hansen.



Det er endnu ikke klarlagt, hvad der skal ske eller fremvises under besøget.